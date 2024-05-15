Gemlik'te kaçan otomobil zeytinlik alanda terk edildi - Son Dakika
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Gemlik'te kaçan otomobil zeytinlik alanda terk edildi

Gemlik\'te kaçan otomobil zeytinlik alanda terk edildi

Gemlik'te İstanbul üzerinden gelen ve çeşitli noktalarda 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli otomobil, Gemlik polisi tarafından sıkıştırılınca zeytinlik alanda terk edilmiş olarak bulundu. Otomobilde yapılan aramada yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Kaçan şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

15.05.2024 12:32
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Gemlik'te İstanbul üzerinden gelen ve çeşitli noktalarda 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli otomobil, Gemlik polisi tarafından sıkıştırılınca zeytinlik alanda terk edilmiş olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine bir otomobil, çeşitli noktalarda bulunan polislerden kaçarak Gemlik'e kadar geldi. Polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu çeşitli yollardan kaçmaya çalışan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu iddia edilen otomobildekiler kaçamayacaklarını anlayınca, Engürücük Mahallesi'nden zeytinlik alanda aracı terk ederek kaçtılar.

İlk tespitlere göre, polis ekipleri otomobilde yüklü miktarda nakit para ele geçirirken, mahkeme kararıyla yapılacak olan geniş arama için emniyet otoparkına çekildi.

Otomobilden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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