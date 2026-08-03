Gemlik’te otobüste fenalaşan yolcu hastaneye kaldırıldı

Gemlik'te seyir halindeki belediye otobüsünde fenalaşan kadın yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik-Kumla hattında sefer yapan ve ilçe merkezine doğru ilerleyen otobüste bir yolcu aniden rahatsızlandı. Otobüs sürücüsünün ve yolcuların müdahalesi ile kendisine gelen yolcu için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine Cumhuriyet Mahallesi Hasanağa mevkiine sevk edilen ambulans ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Fenalaşan yolcu daha sonra ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.