Gemlik’te otobüste fenalaşan yolcu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Gemlik’te otobüste fenalaşan yolcu hastaneye kaldırıldı

Gemlik’te otobüste fenalaşan yolcu hastaneye kaldırıldı
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Gemlik-Kumla hattında seyreden belediye otobüsünde aniden fenalaşan kadın yolcu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gemlik'te seyir halindeki belediye otobüsünde fenalaşan kadın yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik-Kumla hattında sefer yapan ve ilçe merkezine doğru ilerleyen otobüste bir yolcu aniden rahatsızlandı. Otobüs sürücüsünün ve yolcuların müdahalesi ile kendisine gelen yolcu için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine Cumhuriyet Mahallesi Hasanağa mevkiine sevk edilen ambulans ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Fenalaşan yolcu daha sonra ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, 112 Acil Sağlık, 3. Sayfa, Sağlık, Ulaşım, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gemlik’te otobüste fenalaşan yolcu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gemlik’te otobüste fenalaşan yolcu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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