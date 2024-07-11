Gemlik\'te Şiddetli Yağmur Hayatı Felç Etti

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde yağmur hayatı felç etti. Yoğun yağış sonrası pazar alanı da sular altında kaldı.

Gemlik ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam olurken yollar dereye döndü. Rögarlardan sel suları geri taştı.

Eşref Dinçer Mahallesi'nde bulunan Perşembe pazar alanı ise tamamen suyla doldu. Bazı pazarcıların malları ıslanırken; bazı pazarcılar da tezgahlarını toplayarak mallarını araçlarına yükledi.

Belediye ve itfaiye ekipleri suları boşaltmak için yoğun çaba sarf etti. Ekipler ilçede temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Manastır bölgesi ve Armutlu yolu üzerinde de bir çok noktada su baskınları yaşandı. Ekipler oradaki ev ve işyerlerine de müdahale etmeye çalışıyor. - BURSA