Gemlik'te Şiddetli Yağmur ve Fırtına: Tekneler Alabora Oldu - Son Dakika
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Gemlik'te Şiddetli Yağmur ve Fırtına: Tekneler Alabora Oldu

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve sabah saatlerinde artan fırtına, istinat duvarının çökmesine ve 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Akşam saatlerinde ise şiddetli yağmur ve lodosun etkisiyle sahilde bulunan tekneler alabora oldu.

20.04.2024 18:35
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle tekneler alabora oldu.

Gemlik ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabah saatlerinde istinat duvarının çökmesine ve 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Akşam saatlerinde ise şiddetli yağmur ve lodos yeniden şiddetini arttırdı. Sahilde bulunan tekneler alabora oldu. - BURSA

Gemlik\'te Şiddetli Yağmur ve Fırtına: Tekneler Alabora Oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gemlik'te Şiddetli Yağmur ve Fırtına: Tekneler Alabora Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gemlik'te Şiddetli Yağmur ve Fırtına: Tekneler Alabora Oldu - Son Dakika
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