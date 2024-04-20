Gemlik\'te Şiddetli Yağmur ve Fırtına: Tekneler Alabora Oldu

3.Sayfa

Sur Belediye\'ndeki mazbata töreninde Atatürk ve Erdoğan\'a hakaret eden şahsın son hali bu

Atatürk\'ü ve Erdoğan\'ı hedef alan sözlerle ilgili soruşturma

Bursa'nın Gemlik ilçesinde şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle tekneler alabora oldu.

Gemlik ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabah saatlerinde istinat duvarının çökmesine ve 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Akşam saatlerinde ise şiddetli yağmur ve lodos yeniden şiddetini arttırdı. Sahilde bulunan tekneler alabora oldu. - BURSA