Gemlik\'te Şiddetli Yağmur ve Fırtına: Tekneler Alabora Oldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle tekneler alabora oldu.
Gemlik ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabah saatlerinde istinat duvarının çökmesine ve 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Akşam saatlerinde ise şiddetli yağmur ve lodos yeniden şiddetini arttırdı. Sahilde bulunan tekneler alabora oldu. - BURSA
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Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Eğirdir Sağlık Meslek Lisesi binasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde etkili olan rüzgar sebebiyle bir iş hanının üzerindeki baz istasyonu direği otomobilin üzerine düştü. Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi.
Pendik'te park içerisinde bulunan çocuk oyun gruplarında çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken park kullanılamaz hale geldi. Alevlerin metrelerce yükseldiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çorum'da etkili olan fırtına nedeniyle restorasyon çalışması devam eden Ulucami'de bir işçinin üzerine kalas düştü. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde bulunan Şehit Burak Güneş Parkı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında çocuk oyun grupları alev alev yandı. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde seyir halindeki kamyonetten savrulan kamelyanın sıkıştırdığı 3 belediye işçisi yaralandı. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, izinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otelin masaj salonunda yapılan denetimde, çalışma izni olmadan istihdam edildiği belirlenen Kenya, Nepal, Özbekistan, Türkmenistan, Tayland ve Güney Afrika uyruklu kadınlar yakalandı. Kadınların işlemlerinin ardından ülkelerine gönderileceği bildirildi.
Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan çifte minareli caminin bir minaresi yıkıldı. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar görüntülere yansıdı.
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