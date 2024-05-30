3.Sayfa

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Büro Amirliği Ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Gemlik'te Mayıs ayında toplamda 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüphelide dahil olmak üzere 50 şüpheliye uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan dolayı işlem yapıldı. Çalışmalarda 420 gram uyuşturucu ve 98 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde 4 şahıs uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, Gemlik Narkotik Büro Amirliğinin çalışmaları sahada kesintisiz devam ediyor. - BURSA