Gemlik\'te uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişi, tutuklandı.
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesindeki A.P.'nin (43) evinin önünde bulunan araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, sustalı bıçak, 6,20 gram sentetik kababinoid, 12,44 gram metanfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı A.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA
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