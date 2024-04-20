Gemlik'te Yağmurun Etkisiyle İstinat Duvarı Çöktü: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Gemlik'te Yağmurun Etkisiyle İstinat Duvarı Çöktü: 2 Kişi Yaralandı

Gemlik\'te Yağmurun Etkisiyle İstinat Duvarı Çöktü: 2 Kişi Yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yoğun yağışın etkisiyle bir apartmanın üzerine çöken istinat duvarı sonucunda 2 kişi yaralandı. Olayda 2 apartman ve 2 otomobil de hasar gördü. Ekipler olay yerine sevk edildi ve 36 dairede bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

20.04.2024 09:58
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde yağmurun etkisiyle istinat duvarı apartmanın üzerine çöktü. 2 apartmanın hasar gördüğü olayda 2 kişi yaralandı, 2 otomobil de duvarın altında kaldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 2 bloktaki 36 dairede bulunun vatandaşlar da tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Balıkpazarı Yeni Mahalle'de gece saatlerinde başlayan yoğun yağış, bir inşaat firmasının yaptığı istinat duvarını sabah saatlerinde yıktı. Büyük bir gürültü ile çöken duvar 2 apartmana zarar verirken binada yaşayan 2 kişi de yaralandı. Ayrıca sitenin otoparkında bulunan 2 araç da hasar gördü.

Duvarın çökmesi ile birlikte vatandaş durumu ekiplere bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş gelişmeleri yakından takip ederken, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç de olay yerine geldi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gemlik'te Yağmurun Etkisiyle İstinat Duvarı Çöktü: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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