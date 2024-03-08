Gemlik'te yunuslar görsel şölen oluşturdu
BURSA - Bursa Gemlik'te ortaya çıkan yunuslar görsel şölen oluştururken o anlar balıkçılar tarafından kaydedildi.
Gemlik Narlı sahilinde ortaya çıkan yunus balıkları görsel şölen oluşturdu. Bir süre suyun üstüne zıplayan yunus balıkları balık tutan balıkçılar vatandaşlar tarafından kaydedildi. Sevimli yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Gemlik'te yunuslar görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
Alibeyköy'de bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Şiddet anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda kadın saldırganın elinden kurtulduktan sonra otobüse doğru yönelirken, saldırgan ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?