Gemlik TSO Başkanı Alkollü Kaza Yaptı - Son Dakika
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Gemlik TSO Başkanı Alkollü Kaza Yaptı

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Togg makam aracıyla kaza yapan Gemlik TSO Başkanı'nın alkol testi 0.99 promil çıktı.

27.01.2025 14:17
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Gemlik TSO Başkanı alkollü kullandığı Togg makam aracıyla kaza yaptı: O anlar kamerada

- Ticaret Sanayi Odası Başkanı alkollü direksiyona geçti, Togg makam aracıyla kaza yaptı

BURSA - Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, alkollü kullandığı kendi makam aracı Togg ile kaza yaptı. Bursa şehir merkezinde 2 ayrı araca çarparak duran Başkan Hasan Hamaloğlu, yapılan kontrolde 0.99 promil alkollü çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Togg marka makam aracı ile şehir turuna çıkan Gemlik TSO Başkanı Hasan Hamaloğlu, Çekirge Caddesi Çelikpalas Oteli kavşağına gelmeden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Biri ticari taksi 2 ayrı araca çarpan Başkan Hamaloğlu'nun kullandığı aracı orta refüje çıkıp terazide kaldı. Hamaloğlu kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından alkol kontrolü yapılan Hasan Hamaloğlu'nun 0.99 promil alkollü olduğu belirlendi. Araçlar çekiciyle otoparka çekilirken kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

(UGR-ABÖ-İHS-SO-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gemlik TSO Başkanı Alkollü Kaza Yaptı - Son Dakika

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