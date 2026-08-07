Genç, Adliye Bahçesine 10 Fidan Dikti - Son Dakika
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Genç, Adliye Bahçesine 10 Fidan Dikti

Genç, Adliye Bahçesine 10 Fidan Dikti
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Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dava açılan genç, uzlaşma gereği adliye bahçesine 10 fidan dikti.

Burdur'da konut dokunulmazlığını ihlal suçundan hakkında dava açılan genç, müştekinin talebi üzerine adliye bahçesine 10 fidan dikerek uzlaştı. Uzlaştırma sürecinde tarafların anlaşması üzerine belirlenen şartı kabul eden genç Burdur Adliyesi bahçesinde 10 fidanı toprakla buluşturdu.

Edinilen bilgilere göre, K.Ü.'nün şikayeti üzerine İ.A. (20) hakkında konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dava açıldı. Yargı sürecine taşınan olayda tarafların uzlaşma ihtimali değerlendirilerek dosya uzlaştırma sürecine gönderildi. Uzlaştırma çerçevesinde taraflarla görüşmeler gerçekleştirilirken, müşteki K.Ü. davadan geri çekilmesi ve İ.A. ile uzlaşması için farklı bir talepte bulundu. K.Ü., İ.A.'nın adliye bahçesine 10 fidan dikmesi halinde uzlaşmayı kabul edeceğini bildirdi. Müştekinin talebi uzlaştırmacılar tarafından İ.A.'ya iletildi. İ.A. da tarafların uzlaşması için belirlenen şartı kabul etti. Bunun üzerine uzlaşma çerçevesinde fidanların dikileceği yer olarak Burdur Adliyesi bahçesi belirlendi. Adliye bahçesine gelen İ.A., Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'nda görevli personel nezaretinde 10 çam ağacı fidanı toprakla buluşturdu. Fidanların dikilmesiyle birlikte uzlaşma çerçevesinde taraflar arasında belirlenen şart da yerine getirilmiş oldu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç, Adliye Bahçesine 10 Fidan Dikti - Son Dakika

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