Genç, Evi Ateşe Verip Babasını Aradı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşadığı evi ateşe veren genç babasını arayıp evi yaktığını söyledi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde bulunan bir binadaki dairede ikamet eden Y.Y. (23), evde kimsenin olmadığı sırada eşyaları ateşe verdi. Eşyaların alev almasının ardından babasını arayan Y.Y., evi yaktığını söyleyerek gelmesini istedi.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkutan yangında, alt katta yaşayan yaşlı kadın çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine gelen babası ve çevredekiler, Y.Y.'ye tepki gösterdi. - EDİRNE