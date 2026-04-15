Genç, Evi Ateşe Verip Babasını Aradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Genç, Evi Ateşe Verip Babasını Aradı

Genç, Evi Ateşe Verip Babasını Aradı
15.04.2026 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de bir genç, evini ateşe verip babasını arayıp durumu bildirdi. Yangın kontrol altına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşadığı evi ateşe veren genç babasını arayıp evi yaktığını söyledi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde bulunan bir binadaki dairede ikamet eden Y.Y. (23), evde kimsenin olmadığı sırada eşyaları ateşe verdi. Eşyaların alev almasının ardından babasını arayan Y.Y., evi yaktığını söyleyerek gelmesini istedi.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkutan yangında, alt katta yaşayan yaşlı kadın çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine gelen babası ve çevredekiler, Y.Y.'ye tepki gösterdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, İtfaiye, Edirne, Keşan, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç, Evi Ateşe Verip Babasını Aradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:50
20:37
19:53
19:15
18:49
18:15
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 21:13:05. #7.13#
SON DAKİKA: Genç, Evi Ateşe Verip Babasını Aradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.