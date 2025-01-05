Genç Kadın Babasını Bıçakladı

Samsun'da 23 yaşındaki genç kadın babasını bıçakla yaraladı.
Okay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde bıçaklı saldırıda Y.T. (59) sağ omzundan ve karaciğer bölgesinden yaralandı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.T. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Polis, Y.T.'yi kızı F.Ö.'nün (23) bıçakladığını tespit etti. Genç kadın polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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