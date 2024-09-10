Genç kadın masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

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Konya'da bir masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş kadın cesedi bulundu.

GENÇ KADININ CANSIZ BEDENİ MASAJ SALONUNDA BULUNDU

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir masaj salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, masaj salonunda hareketsiz bir kadının bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, masaj salonunda yaptığı incelemede 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan'ı bıçaklanmış halde buldu.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili polis ekiplerinin bir şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenilirken, tahkikat sürüyor.