Genç Motosikletçiden Kaza İsyanı - Son Dakika
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Genç Motosikletçiden Kaza İsyanı

Genç Motosikletçiden Kaza İsyanı
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Seyit Ülker, iki kaza sonrası motosiklet sürücülerine dikkat ve koruyucu ekipman uyarısında bulundu.

Eskişehir'in Sümer Mahallesi'nde yaptığı kazanın ardından ertesi gün motosikletini otoparktan teslim alan 22 yaşındaki Seyit Ülker, yola çıktıktan 5 dakika 45 saniye sonra ikinci bir kaza geçirdi. Üst üste yaşanan kazaların ardından duruma kask kamerası önünde tepki gösteren genç sürücü, Türkiye trafiğinde motosikletçilerin görmezden gelindiğini belirterek sürücüleri koruyucu ekipman kullanımı ve dikkat konusunda uyardı.

İlk kazasını 17 Ağustos tarihinde Sümer Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde geçiren Seyit Ülker'in motosikleti, olayın ardından Çamlıca Mahallesi'ndeki yediemin otoparkına çekildi. Ertesi gün aracını teslim almak üzere otoparka giden genç sürücü, işlemleri tamamlayıp yola çıktı. Ülker, otoparktan ayrıldıktan sadece 5 dakika 45 saniye sonra Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde park halindeki araçlar ve sinyal kargaşası nedeniyle başka bir otomobille çarpıştı.

"Günde 3 kaza yapmadan kendime gelemiyorum"

Saniyeler içinde ikinci kez kaza yapmanın şaşkınlığını yaşayan Ülker'in isyanı ve yaşadığı anlar kask kamerasına yansıdı. Kazalardan ciddi bir yaralanma almadan kurtulan genç sürücü, "Canımıza bir şey gelmedikten sonra motorun zarar görmesi önemli değil. Normalde de çok fazla kaza yapıyorum, hatta kask kamerasını bile bir arkadaşım 'Her gün kaza yapıyorsun' diyerek verdi. Kendimde kaza potansiyeli görüyorum, günde 3 kere kaza yapmadan kendime gelemiyorum" ifadelerini kullandı.

Sorumluluğun tek bir tarafa yüklenmemesi gerektiğini vurgulayan Ülker, hem kendisinde hem de diğer sürücülerde hatalar bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Tabii ki bende de sorun var, sürüşüm çok normal değil. Ancak genel olarak Türkiye trafiğinde motorcular genelde görmezden geliniyor. Yine de bir şey tehlikeli diye ondan vazgeçmek gerekmiyor, sadece biraz daha dikkatli olmak şart. Gençler sevdikleri şeyi yapmaya devam etsinler ama koruyucu ekipman kesinlikle şart. Korumalarını giydikten sonra motor o kadar da tehlikeli bir şey değil, her şey dikkatli sürüşe bağlı."

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç Motosikletçiden Kaza İsyanı - Son Dakika

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