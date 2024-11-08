Gençler Kamelyayı Kırarak Ateş Yaktı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde bir grup genç, soğuk hava nedeniyle parkta bulunan kamelyayı kırarak ateş yaktı.

Olay, akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ısınmak amacıyla parka gelen bir grup genç, kamelyayı tahrip ederek kırdı ve parçalarla ateş yaktı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen durum cep telefonu kamerasına kaydedildi. - MARDİN