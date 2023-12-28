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Gençlerin balık sefası cefaya dönüştü

Konyaaltı Sahili'nden şişme botla balık avlamak için açılan ve akıntı nedeniyle sürüklenmeye başlayan iki genci, deniz polisi kurtardı. Gençler, botlarıyla birlikte çıktıkları sahile bırakıldı.

Gençlerin balık sefası cefaya dönüştü
28.12.2023 - 00:16,
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Gençlerin balık sefası cefaya dönüştü

2 gencin şişme botla çıktıkları balık avında sürüklenme ihbarları deniz polisini alarma geçirdi

Gençler, botlarıyla birlikte çıktıkları sahile bırakıldı

ANTALYA - Konyaaltı Sahili'nden şişme botla balık avlamak için açılan ve akıntı nedeniyle sürüklenmeye başlayan iki genci, deniz polisi kurtardı.

Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı Sahili açıklarında meydana geldi. Amatör balıkçı Ali B.ve Furkan K.Konyaaltı Sahili açıklarında balık avlamak için varyantın alt kısmına geldi. Botlarını şişiren iki arkadaş Lara tarafına doğru açılmaya başladı. Bir süre avlanan gençler, akıntının fazla olması sebebiyle kıyıya dönemedi ve sürüklenmeye başladı. Havanın soğuk olmasıyla da bir hayli zorlanan iki arkadaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla iki gencin bulunduğu noktaya doğru, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri botla hareket etti. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, önce iki genci daha sonrada botu, kendi botlarına aldı. Sağlık durumları iyi olan iki genci deniz polis, Konyaaltı Sahili'ne yaklaştırıp, botlarını suya indirdi. İki genç daha sonra kürek çekerek kıyıya arkadaşlarının yanına ulaştı. Deniz Polisi ise görev yeri Kaleiçi Yat Limanı'na dönüş yaptı.

Kaynak: İHA
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