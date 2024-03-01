Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, İran hudut hattında
ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 3'üncü Ordu Komutanlığında, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığında ve İran hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile 3'üncü Ordu Komutanlığında, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığında ve İran hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Erzincan ve Iğdır Valiliklerini de ziyaret etti.
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