Gercüş\'te Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayapınar beldesinde otomobil ile E.E. (17) idaresindeki motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan E.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Gercüş Devlet Hastanesine, ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN