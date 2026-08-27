Gercüş\'te takla atan araçta 2 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Becirman köyü mevkiinde meydana geldi. Hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.