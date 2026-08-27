Gercüş'te takla atan araçta 2 yaralı - Son Dakika
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Gercüş'te takla atan araçta 2 yaralı

Gercüş\'te takla atan araçta 2 yaralı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Becirman köyü mevkiinde meydana geldi. Hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Gercüş, Batman, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gercüş'te takla atan araçta 2 yaralı - Son Dakika

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