Bolu\'da donmuş gölette mahsur kalan yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Bolu'nun Gerede ilçesinde Karabük yolu üzerinde bulunan donmuş bir gölette mahsur kalan iki yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Bolu ile Karabük'ü birbirine bağlayan Gerede-Karabük Bağlantı Yolu üzerinde küçük bir gölette iki yavru köpek mahsur kaldı. Donmuş gölet üzerinde çalıların arasında mahsur kalan yavru köpeklerin sesini çevredeki vatandaşlar duydu. Kendi imkanlarıyla köpekleri kurtarmaya çalışan vatandaşlar başarısız olunca, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince donmuş gölet üzerinde mahsur kalan yavruları kurtardı. Yavru köpekler, gölet başında bekleyen anne köpeğe kavuştu. - BOLU