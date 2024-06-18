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Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlçenin Akziyaret Mahallesi'nde henüz nedeni belirlenemeyen çıkan yangın, Jandarma, itfaiye ve polis TOMA'larının da yardımıyla uzun süren müdahalenin ardından kontrol altına alınıp söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor. 15 araçla müdahale ettiklerini belirten itfaiye eri Davut Aslan, "Burası geri dönüşüm tesisi. Burada genellikle plastik hammadde bulunduruluyor. Buradaki ham maddeleri makinelere yükleyip sevk ediliyor. Büyük bir ihtimalle anız yangınlarından kaynaklı olarak tesise sıçradığını düşünüyoruz. Toplam 15 araç ve 60'a yakın personel ile yangına müdahale ettik. Şu an yangın tamamen kontrol altına alındı ve soğutma işlemleri yapılıyor. Fabrika, iki gün önce yangının eşiğinden döndü. Ekibimizle birlikte gece geç saate kadar burada nöbet tuttuk. Ama bugün maalesef yangın fabrikaya sıçradı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Soğutma işlemi bittikten sonra toparlanacağız" dedi.

Çiftçilere anız yakmamaları konusunda duyarlı olma uyarısında bulunan Aslan, "Biz geldikten sonra dışarı çıktılar. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Toparlanıp merkeze geri döneceğiz. Defalarca dile getirmemize rağmen tekrardan herkes anız yakıyor. Anız yakıldığı zaman aleviler kontrolden çıkıp evlere hayvanlara, canlı, cansız her şeye zarar veriyor. Çiftçilerimize duyarlı olmalarına rica ediyoruz" şeklinde konuştu.