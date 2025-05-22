Geri dönüşüm tesisindeki yangın 10 milyon lira hasara yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Geri dönüşüm tesisindeki yangın 10 milyon lira hasara yol açtı

22.05.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'deki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alındı, büyük zarar oldu.

Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 8'inci saatin sonunda kontrol altına alındı

Kamyon, ekskavatör ve tonlarca malzeme kül oldu, 10 milyon liralık hasar meydana geldi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de gece saatlerinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında kamyon, ekskavatör ve tonlarca geri dönüşüm malzemesi kül olurken, yan taraftaki işletmeye sıçrayan alevlerin 10 milyon liralık hasara neden olduğu tahmin ediliyor.

Yangın, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisindeki Gümüşhane Sokak üzerinde yer alan bir geri dönüşüm deposunda çıktı. Edinilen bilgiye, nedeni henüz bilinmeyen yangın, depodaki geri dönüşüm malzemelerini tutuşturarak büyüdü. Dumanları fark eden sanayi sitesinin bekçisi durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden ekipler, alevlere müdahale etmeye başladı. Yangının büyümesi ile alevler, yan tarafta bulunan ve prefabrik ev imal edilen işletmeye sıçradı. İşletmedeki yapı malzemelerinin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

7 ekip 8 saat boyunca alevlere karşı mücadele verdi

Saatlerce alevleri kontrol etmeye çalışan, su tankerleri de kullanan 7 ekip ve onlarca itfaiye erinin uzun süren çalışmaları sonrasında yangın kontrol altına alındı. Alevlerin arasında kalan bir kamyon ve geri dönüşüm malzemelerini ayrıştırmaya yarayan ekskavatör kullanılmaz hale geldi. Yangında yaklaşık 10 milyon TL'lik maddi hasarın olduğu tahmin ediliyor.

Bölge havadan da görüntülendi.

İtfaiye erlerinin yorgunluğu göze çarptı

Alevlere karşı saatlerce mücadele veren bazı itfaiye personelinin yorulduğu ve gölge bir noktaya çökerek dinlendiği görüldü. Gece saatlerinde bölgenin ve işletmelerin boş olmasından dolayı olayda yaralanan veya ölen olmadı.

Yangının yaşandığı işletmenin komşusu olan Sezgin Dalgıç, "Yangın çıkan arkadaşımızın komşusuyum. Gece haberimiz oldu, saat dört civarlarında. Hızla koşa koşa buraya geldik. Gördüğünüz gibi geri dönüşüm firmasında başlayan ufak bir kıvılcım her şeyi mahvetti. Arkadaşlarımızın bayağı bir zararı var. Yangın saat 3.00 civarlarında başladı. Bizim de 3.30 - 4.00 civarlarında haberimiz oldu. Hemen koşa koşa geldik. Çalışmalar devam ediyor. Gördüğünüz gibi saat 10.00 oldu. Kaç saattir söndüremedik. Elimizden geldiğince malları kurtarmaya çalıştık. Kova kova su taşıdık, itfaiye gelene kadar müdahale ettik. Sonra işi itfaiyeye bıraktık. İçeride bir kamyon yandı. Burada konteyner panelleri yeni gelmişti. Dört tır malzeme vardı, konteyner panelleri. Hepsi yandı. İçerideki kamyon, dediğim gibi, yandı. Yangın buradan içeri sıçradı. Camları patlattı, karşınızda gördüğünüz gibi. Eğer biraz daha geç kalınsaydı, içerideki boyalar, tinerler, mutfak dolapları gibi şeylere sıçrasaydı, Allah korusun. Şu anda burada konteyner prefabrik evler yapılıyor. Onların boyaları, tinerleri, mutfak dolapları içeride var. O yüzden buna şükür. Şu anda benim gördüğüm, 10 milyon liraya kadar bir hasar var" dedi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Geri dönüşüm tesisindeki yangın 10 milyon lira hasara yol açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
Fransa’yı sel felaketi vurdu Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti Fransa'yı sel felaketi vurdu! Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti
ABD için Suriye iddiası Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak ABD için Suriye iddiası! Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak
Borsa İstanbul soruşturmasında eski Rektör Ünsal Ban yakalandı Borsa İstanbul soruşturmasında eski Rektör Ünsal Ban yakalandı
Arsenal’in eski yıldızı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını itiraf etti 14 yıl hapsi isteniyor Arsenal'in eski yıldızı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını itiraf etti! 14 yıl hapsi isteniyor
Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç’un Fenerbahçe’ye istediği hocayı açıkladı Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı
Bitlis’te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı 2 memur yaralandı Bitlis'te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı! 2 memur yaralandı
Görevden alındı İYİ Partili Toktaş’tan skandal mesajla ilgili açıklama Görevden alındı! İYİ Partili Toktaş'tan skandal mesajla ilgili açıklama
Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum’da Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum'da

14:32
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
13:34
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
12:23
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
11:18
MB Başkanı Karahan’a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
21:08
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
20:47
Barcelona, Hansi Flick’in sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı
Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
20:24
Oğuz Murat Aci’nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
20:21
Galatasaray’ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
19:55
Gazeteci Nuray Başaran Demir’den Özgür Özel’e suç duyurusu
Gazeteci Nuray Başaran Demir'den Özgür Özel'e suç duyurusu
19:39
’’Evi şeytanlar bastı’’ diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
''Evi şeytanlar bastı'' diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
19:34
Fenerbahçe’de Fred’in yanına transfer Hedef Mourinho’nun eski yıldızı
Fenerbahçe'de Fred'in yanına transfer! Hedef Mourinho'nun eski yıldızı
19:29
RTÜK için yapılan seçim sonuçlandı 3 kişi üyeliğe seçildi
RTÜK için yapılan seçim sonuçlandı! 3 kişi üyeliğe seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 15:27:37. #7.13#
SON DAKİKA: Geri dönüşüm tesisindeki yangın 10 milyon lira hasara yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.