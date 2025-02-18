Geri Dönüşüm Tesisindeki Yangın Kontrol Altında

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Geri dönüşüm tesisindeki yangın 6 saat sonra kontrol altına alındı

İSTANBUL - Avcılar'da akşam saatlerinde geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın 6. saatin sonunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'taki bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıkmıştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına 20 ilçeden itfaiye ekiplerinin sevk edilmişti. 6 saat süre süren yoğun müdahalenin ardından yangın, 01.00 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kısa sürede büyüyen ve tüm iş yerini saran yangın sonrası İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. Kısmen alevli şekilde yanan çöpler için müdahale sürüyor.