Geri Geri Gelen Araç Yaşlı Kadına Çarptı

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Bayrampaşa'da kaldırımda geri geri gelen ticari araç, yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken; kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 15.45 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda geri geri gelen ticari araç sürücüsü, yürüyen yaşlı kadını fark etmeyince kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde yaşlı kadının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şoför ise polis merkezine götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde geri manevra yapan araç, o sıra yolda yürüyen kadına çarpıp duruyor. Kazayı gören vatandaşların yaralı kadına yardım etmek için geldiği anlar görülüyor. - İSTANBUL