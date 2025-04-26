Geri Giderken Park Halindeki Araca Çarptı

Geri geri giderken park halindeki araca çarpıp böyle kaçtı
ELAZIĞ - Elazığ'da geri manevrayla seyreden bir araç, park halindeki araca çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Elazığ merkez Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kafkaslar Sokak üzerinde sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir otomobil, Akşam saatlerinde meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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