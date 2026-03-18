Ordu\'da geri manevra yapan otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, geri manevra yapan otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, Liseler Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. yönetimindeki 52 ADM 575 plakalı otomobil, sürücüsünün geri manevra yaptığı esnada arkasında bulunan Havva Ş.'yi fark edemeyerek çarptı. Yere düşen Havva Ş. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına ilk müdahale, kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Havva Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU