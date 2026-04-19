Germencik\'te Hapsi Kesinleşen Şahıs Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Germencik ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hıdırbeyli Mahallesi'nde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada S.T. (29) isimli şahıs durduruldu. Şahsın yapılan sorgulamasında; hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme ve taksirle yaralama suçlarından toplam 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN