Gerze'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Gerze'de Orman Yangını Kontrol Altında

Gerze\'de Orman Yangını Kontrol Altında
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Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor, 30 hektar alan zarar gördü.

Sinop'un Gerze ve Boyabat ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Derecuma Camii mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüme ve çevreye yayılma riski taşıyan yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor. Ekipler, alevlerin ilerlemesini önlemek ve yangını tamamen kontrol altına almak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan yangının etkilediği ormanlık alanlar havadan görüntülendi. Görüntülerde, alevlerin yayıldığı bölgeler ve ormanlık alandan yükselen yoğun duman dikkat çekti. Yangında şu ana kadar yaklaşık 30 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, 3. Sayfa, Gerze, Çevre, Sinop, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gerze'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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