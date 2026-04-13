Gevaş\'ta Kafes Avcısına 86 Bin TL Ceza

Van'ın Gevaş ilçesinde kafes avcılığı yapan 1 kişiye 86 bin 278 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, kafes avcılığa yapan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. DKMP Müdürlüğü Gevaş Şefliği ve Büyükağaç Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile birlikte yapılan koruma-kontrol çalışmaları sırasında kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 1 kişi hakkında tutanak düzenlenerek, 4 canlı kınalı kekliğe el konuldu. Şahsa 26 bin 278 TL idari, 60 bin TL tazminat olmak üzere toplam 86 bin 278 bin lira para cezası uygulandı. DKMP ekipleri, destekleri için jandarma personeline teşekkür etti. - VAN