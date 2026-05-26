Geyiğe Çarpan Otomobilde 2 Yaralı
26.05.2026 12:01
Bozüyük'te geyiğin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geyiğin seyir halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesine bağlı Cihangazi köyü mevkiinde Tavşanlı-Bozüyük İl Yolu üzerinde Murat A. idaresindeki 41 AIV 455 plakalı otomobil, Kütahya istikametinden Bozüyük yönüne seyir halindeyken aracın ön camına geyik çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafik kazası meydana geldi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Melike A. ile Ali Hasan A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

