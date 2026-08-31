Geyik Yola Fırladı, Otomobil Çarptı
Bilecik'te yola fırlayan geyik otomobile çarptı, hayvan telef oldu. Sürücü yara almadı.
Bilecik'te aniden yola fırlayan geyik, otomobil çarpması sonucu telef oldu.
Kaza, önceki gece Bozüyük ilçesinde meydana geldi. Bozüyük-Tavşanlı kara yolunda seyreden İbrahim K.'nin kullandığı 26 RA 938 plakalı otomobilin önüne aniden bir geyik çıktı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, telef olan hayvanı Bozüyük Milli Parklar Şefliği ekipleri olay yerinden alarak gömdü.
Kaynak: İHA
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