Geyve'de Husumetli Komşular Arasında Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde, aralarında husumet olan iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Geyve'nin Tepecikler Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan Zekeriya Vural ve komşusu R.E. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. R.E. yanında bulunan silahla komşusu Vural'a kurşun yağdırdı. Başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Vural kanlar içinde yere yığılırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vural'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren R.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA