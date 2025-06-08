Geyve'de Kuruluk Yangını Ahşap Eve Sıçradı - Son Dakika
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Geyve'de Kuruluk Yangını Ahşap Eve Sıçradı

08.06.2025 15:00
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde kurulukta başlayan yangın, ahşap eve sıçrarken itfaiye müdahale etti.

Kurulukta başlayan yangın, ahşap eve sıçradı

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde kurulukta başlayan yangın, yanındaki ahşap eve sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Geyve ilçesinde meydana gelen olayda, S.Ö.'ye ait kurulukta henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler, yan tarafta kullanılmayan Y.Y.'ye ait ahşap eve sıçradı. Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, İtfaiye, Sakarya, 3-sayfa, Yaşam, Geyve, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Geyve'de Kuruluk Yangını Ahşap Eve Sıçradı - Son Dakika

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