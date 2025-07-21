Geyve\'de Yangın Mücadelesi

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangınına müdahale eden ekipler, adeta alev topunun içinden geçerek yangını söndürmeye çalıştı. Adeta ölüm kalım savaşının yaşandığı ve kameraya yansıyan o anlar mücadelenin ne kadar zorlu olduğunu gözler önüne serdi.

Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyerek kısa bir sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek amacıyla, tedbiren Taşoluk ve Hacılar Mahallesi tahliye edildi. Alevlerin sıçradığı mahallede çok sayıda ev tamamen yanarken, yangının Bayat Mahallesi'ne ulaşmaması için yoğun bir çaba yürütülüyor. Bölgede söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ve orman ekipleri zaman zaman zor anlar da yaşıyor. Alevleri söndürebilmek için cansiperane mücadele eden ekip alevlerin arasında kaldı. Görüntülerde, bazı ekiplerin alevlerin tam ortasında kaldığı, araçların yangın hattı içinden geçerek bölgeye ulaştığı anlar dikkat çekti. Aşırı ısı, yoğun duman ve çökme riskiyle karşı karşıya kalan ekipler, kontrol hattı oluşturmak için canla başla çalışıyor. - SAKARYA