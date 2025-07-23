Geyve\'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle kapatılan D-650 kara yolu yeniden trafiğe açılırken, yanan alanlar helikopter içinden görüntülendi.

Saat 13.00 sıralarında Karaçam ile Nuruosmaniye Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına yaklaşık 3 saattir müdahale ediliyor. Alevlerin yaklaştığı Nuruosmaniye Mahallesi tedbir amacıyla boşaltılırken, yangın nedeniyle trafiğe kapatılan D-650 kara yolu kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

Yangın söndürme çalışmalarında görev alan helikopterden çekilen görüntülerde, yanan alanlar yoğun şekilde gözler önüne serildi. - SAKARYA