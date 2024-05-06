Gezi Parkı'nda başına ağaç dalı düşen kadın yaralandı

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Gezi Parkı'nda akıl almaz olay: Başına ağaç dalı düşen kadın yaralandı

Parkta oturan kadının başına ağaçtan kopan büyük bir dal düştü

Başından yaralanarak yere yığılan kadın hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Taksim Gezi Parkı'nda oturan kadının üstüne ağaçtan kopan büyük bir dal parçası düştü. Neye uğradığını şaşıran kadın başından yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yola saçılan ağaç parçaları kaldırımda toplanırken, çevrede önlem alındı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Gezi Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü parkta dolaşan bir kadın, bir süre sonra oturmak istedi. Dakikalarca oturan kadının üstüne ağaçtan kopan büyük bir dal parçası düştü. Başına çarpan parçası kırılarak etrafa saçılırken, kadın ise bayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Dallar toplanarak çevrede önlem alındı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı kadını yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası yaşananlar ise kameralara yansıdı. Öte yandan özel güvenlik görevlileri ve belediye görevlileri de dalları kaldırımda toplayarak çevresini güvenlik şeridi ile kapattı. Vatandaşlar ise bir noktadan diğer noktaya yoldan yönlendirildi.