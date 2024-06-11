Gıda denetimlerinde 20 ton bozulmuş ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Gıda denetimlerinde 20 ton bozulmuş ürün ele geçirildi

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde Sanayi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde güvenilirliğini kaybetmiş ve insan sağlığını tehlikeye atacak 20 ton gıda ürünü ele geçirerek imha etti. Ayrıca, iş yerinin ruhsatı olmadığı tespit edilerek yasal işlem başlatıldı. Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

11.06.2024 16:26
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Şehitkamil'de gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde, güvenilirliğini kaybetmiş ve insan sağlığını tehlikeye atacak 20 ton gıda ürünü ele geçirilerek imha edildi.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte düzenledikleri denetimlerde, Sanayi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gıda ihlalleriyle karşılaştı. Denetim ekipleri, iş yerinde bozulmuş, kokuşmuş, böceklenmiş ve güvenilir gıda vasfını tamamen yitirmiş gıda ürünleri buldu. Ayrıca, son kullanma tarihi geçmiş ve yem olarak dahi değerlendirilemeyecek durumdaki toplamda 20 ton gıda ürününe el konuldu. Ele geçirilen ürünler, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra çöp transfer merkezine götürülerek imha edildi.

İş yerine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesi ve Şehitkamil Belediyesi Zabıta Tembihnamesinin ilgili maddesi-fıkrasına aykırı olarak iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığı tespit edildiğinden yasal işlem başlatıldı.

Şehitkamil Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu tür denetimlerini düzenli olarak devam ettirecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gıda denetimlerinde 20 ton bozulmuş ürün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gıda denetimlerinde 20 ton bozulmuş ürün ele geçirildi - Son Dakika
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