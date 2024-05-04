Girdikleri kuyumcudan 5 bilezik çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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Girdikleri kuyumcudan 5 bilezik çalan hırsızlar kamerada

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Nişantaşı'nda bulunan bir kuyumcuda meydana gelen olayda, 3 şahıs, kuyumcuya girerek takılara baktı. İlgilenen çalışanı oyalayan 2 kişi, dalgınlığından yararlanan diğer şahıs ise vitrinde bulunan 5 bileziği atkısına sakladı. Bileziklerin değeri yaklaşık 10 bin dolar olan hırsızlar, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İş yeri sahibi durumu fark ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

04.05.2024 15:32
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Girdikleri kuyumcudan 5 bilezik çalan hırsızlar kamerada

İSTANBUL - Nişantaşı'nda 3 şahıs, girdikleri kuyumcudan 10 bin dolar değerinde 5 bilezik çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Nişantaşı'nda bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3 şahıs, kuyumcuya girerek takılara baktı. 2 kişi kendileriyle ilgilenen çalışanı oyalarken dalgınlığından yararlanan diğer şahıs ise vitrinde bulunan 5 bileziği atkısına sakladı. Bileziklerin yaklaşık 10 bin dolar değerinde olduğu öğrenilirken şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Daha sonra durumu fark eden iş yeri sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler konuya ilişkin çalışma başlatırken hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Girdikleri kuyumcudan 5 bilezik çalan hırsızlar kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Girdikleri kuyumcudan 5 bilezik çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Girdikleri kuyumcudan 5 bilezik çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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