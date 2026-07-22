Giresun\'da Boğulma Tehlikesi: Bir Kayıp, Bir Ölü

Giresun'un Bulancak ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişinin yardıma koşan 2 kişiden biri hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren 4 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi sahilinde denize giren E.D. (39), Z.D. (10) ve E.B. (15) bir süre sonra çeken akıntıya kapılarak suda çırpınmaya başladı, olayı gören İbrahim Patar (63) ve Yusuf K. (15) suya girerek boğulma tehlikesi geçirenlere müdahale etti. Ancak kurtarma sırasında onlar da akıntıya kapıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle E.D., Z.D., E.B. ve İbrahim Patar sudan çıkarıldı, Yusuf K. ise gözden kayboldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılanlar arasında İbrahim Patar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik ekipleri yaptığı çalışmalar sonrası sahilden yaklaşık 500 metre uzaklıkta Yusuf K.'yı bularak hastaneye sevk etti. 15 yaşındaki Yusuf K.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN