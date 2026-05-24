Giresun'da dereye düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde dereye düşen 2 kişiden biri hayatını kaybederken, kayıp vatandaşın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Topluca köyü Kanlıca Altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere kenarında balık tuttukları öğrenilen iki kişinin suya düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. İhbarda, şahıslardan birinin su üzerinde hareketsiz halde bulunduğu bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Giresun Belediyesi İtfaiyesi, UMKE, AKUT ve İHH ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü çalışmalar sonucu amca ile yeğen oldukları öğrenilen kişilerden Sedat Ç. (28) isimli yeğenin cansız bedenine saat 23.30 sıralarında ulaşıldı.

Kayıp olduğu belirtilen amca Sedat Ç. (54) isimli vatandaşın bulunması için bölgede arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü öğrenildi.

AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara 2 AFAD aracı ve 7 personel, 6 jandarma aracı ve 40 personel, 2 JAK aracı ve 6 personel, Giresun Belediyesi İtfaiyesi'nden 2 araç ve 5 dalgıç personel, 1 UMKE aracı ve 3 personel, 1 AKUT aracı ve 6 personel ile 2 İHH aracı ve 13 personel katılıyor. Ayrıca Samsun'dan görevlendirilen 4 dalgıcın da çalışmalara destek verdiği, bölgede dron destekli arama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. - GİRESUN