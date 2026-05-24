Giresun'da dereye düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da dereye düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

24.05.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde dereye düşen iki kişiden yeğen Sedat Ç. (28) hayatını kaybetti, kayıp amca Sedat Ç. (54) için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde dereye düşen 2 kişiden biri hayatını kaybederken, kayıp vatandaşın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Topluca köyü Kanlıca Altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere kenarında balık tuttukları öğrenilen iki kişinin suya düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. İhbarda, şahıslardan birinin su üzerinde hareketsiz halde bulunduğu bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Giresun Belediyesi İtfaiyesi, UMKE, AKUT ve İHH ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü çalışmalar sonucu amca ile yeğen oldukları öğrenilen kişilerden Sedat Ç. (28) isimli yeğenin cansız bedenine saat 23.30 sıralarında ulaşıldı.

Kayıp olduğu belirtilen amca Sedat Ç. (54) isimli vatandaşın bulunması için bölgede arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü öğrenildi.

AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara 2 AFAD aracı ve 7 personel, 6 jandarma aracı ve 40 personel, 2 JAK aracı ve 6 personel, Giresun Belediyesi İtfaiyesi'nden 2 araç ve 5 dalgıç personel, 1 UMKE aracı ve 3 personel, 1 AKUT aracı ve 6 personel ile 2 İHH aracı ve 13 personel katılıyor. Ayrıca Samsun'dan görevlendirilen 4 dalgıcın da çalışmalara destek verdiği, bölgede dron destekli arama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Giresun, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da dereye düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

14:56
CHP Genel Merkezi’nin içi savaş alanına döndü Göz gözü görmüyor
CHP Genel Merkezi'nin içi savaş alanına döndü! Göz gözü görmüyor
14:53
DEM Parti’den CHP Genel Merkezi’ne polis operasyonuna ilk tepki
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
14:34
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
14:27
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
14:15
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
13:53
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 15:09:52. #.0.4#
SON DAKİKA: Giresun'da dereye düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.