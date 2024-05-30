Giresun'da dolandırıcılık suçundan aranan şahıslar yakalandı - Son Dakika
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Giresun'da dolandırıcılık suçundan aranan şahıslar yakalandı

Giresun\'da dolandırıcılık suçundan aranan şahıslar yakalandı

Giresun'un Tirebolu ve Bulancak ilçelerinde dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Tirebolu'da 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.Ç. ve Bulancak'ta 5 yıl hapis cezası bulunan S.A. gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderildi.

30.05.2024 14:41
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Giresun'un Tirebolu ve Bulancak ilçelerinde dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı.

Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. cezaevine gönderildi.

Bulancak Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada ise, 'Resmi belgede sahtecilik ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.A. yakalandı. S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da dolandırıcılık suçundan aranan şahıslar yakalandı - Son Dakika

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