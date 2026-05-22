Giresun\'da Dron ile Trafik Denetimi

Giresun'un Görele ilçesinde Kurban Bayramı yoğunluğu öncesinde trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla emniyet ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 20 araca idari işlem uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Görele Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, ilçenin yoğun trafik noktalarından Liman Kavşağı mevkiinde denetim gerçekleştirdi. Trafik polisleri, karayolunda seyir halinde bulunan araçları hem karadan hem havadan takip ederek sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

Dron destekli uygulamada özellikle hız sınırı ihlali, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve hatalı sollama gibi trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlaller üzerinde duruldu. Havadan anlık görüntü aktarımı yapan dron aracılığıyla kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler, uygulama noktasındaki ekiplere bildirilerek durduruldu.

Gerçekleştirilen denetimlerde hız sınırını aştığı belirlenen 10 araç ile kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 11 araca ilgili trafik mevzuatı kapsamında idari para cezası uygulandı.

Görele Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla dron destekli trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - GİRESUN