Giresun'da Dron ile Trafik Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da Dron ile Trafik Denetimi

Giresun\'da Dron ile Trafik Denetimi
22.05.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı öncesi Giresun'un Görele ilçesinde dron destekli trafik denetimi yapıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde Kurban Bayramı yoğunluğu öncesinde trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla emniyet ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 20 araca idari işlem uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Görele Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, ilçenin yoğun trafik noktalarından Liman Kavşağı mevkiinde denetim gerçekleştirdi. Trafik polisleri, karayolunda seyir halinde bulunan araçları hem karadan hem havadan takip ederek sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

Dron destekli uygulamada özellikle hız sınırı ihlali, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve hatalı sollama gibi trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlaller üzerinde duruldu. Havadan anlık görüntü aktarımı yapan dron aracılığıyla kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler, uygulama noktasındaki ekiplere bildirilerek durduruldu.

Gerçekleştirilen denetimlerde hız sınırını aştığı belirlenen 10 araç ile kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 11 araca ilgili trafik mevzuatı kapsamında idari para cezası uygulandı.

Görele Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla dron destekli trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da Dron ile Trafik Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi

16:29
Azpilicueta futbolu bıraktı
Azpilicueta futbolu bıraktı
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:48:58. #7.12#
SON DAKİKA: Giresun'da Dron ile Trafik Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.