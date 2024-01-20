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Giresun'da evde mutfak tüpü patladı: 2 yaralı - Son Dakika
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Giresun'da evde mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Patlamanın çay demlemek için ocağı yakmaya çalışan Ahmet Kaya'nın evinde meydana geldiği belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Giresun\'da evde mutfak tüpü patladı: 2 yaralı
20.01.2024 - 14:52,
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Demircili Mahallesi Osman Ağa Caddesi'nde Ahmet Kaya'ya (64) ait evde mutfak tüpü patladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet Kaya ve eşi Zehra Kaya (64), Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Kaya, buradaki müdahalenin ardından Trabzon'a sevk edildi.

Öte yandan patlamanın Ahmet Kaya'nın çay demlemek için ocağı yakmaya çalıştığı sırada meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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Ahmet Kaya, Tirebolu, Giresun, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da evde mutfak tüpü patladı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da evde mutfak tüpü patladı: 2 yaralı - Son Dakika
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