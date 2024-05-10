Giresun\'da Hükümlüler Cami ve Mezarlıkları Temizliyor

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Giresun'da denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü altında bulunan hükümlüler, cezalarını camileri ve mezarlıkları temizleyerek çekiyor.

Giresun'da denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü altında bulunan hükümlüler, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte cami ve ibadethaneler, mezarlık ve türbelerde temizlik ve çevre düzenleme faaliyetlerine devam ediyor.

Espiye L Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu ile yapılan ortak çalışmada 25 hükümlü, Giresun'un tarihi yapılarından olan Espiye Gülburnu Cami ve çevresinde temizlik ve çevre düzenlemesi yaptılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, "Kamu yararına yaptırılan bu çalışmalarla hem yükümlülerimizde çevre ve toplum bilincini oluşturmayı hem de yaşadığımız şehrin güzelliklerini korumayı, temiz bir toplum ve çevrede yaşamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN