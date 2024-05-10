Giresun'da Hükümlüler Cami ve Mezarlıkları Temizliyor - Son Dakika
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Giresun'da Hükümlüler Cami ve Mezarlıkları Temizliyor

Giresun\'da Hükümlüler Cami ve Mezarlıkları Temizliyor

Giresun'da denetimli serbestlik kapsamında çalıştırılan hükümlüler, kamuya yararlı bir işte cezalarını çekiyor. Espiye Gülburnu Cami ve çevresinde yapılan temizlik ve çevre düzenlemesiyle çevre bilinci oluşturulması ve şehrin güzelliklerinin korunması amaçlanıyor.

10.05.2024 14:42
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Giresun'da denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü altında bulunan hükümlüler, cezalarını camileri ve mezarlıkları temizleyerek çekiyor.

Giresun'da denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü altında bulunan hükümlüler, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte cami ve ibadethaneler, mezarlık ve türbelerde temizlik ve çevre düzenleme faaliyetlerine devam ediyor.

Espiye L Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu ile yapılan ortak çalışmada 25 hükümlü, Giresun'un tarihi yapılarından olan Espiye Gülburnu Cami ve çevresinde temizlik ve çevre düzenlemesi yaptılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, "Kamu yararına yaptırılan bu çalışmalarla hem yükümlülerimizde çevre ve toplum bilincini oluşturmayı hem de yaşadığımız şehrin güzelliklerini korumayı, temiz bir toplum ve çevrede yaşamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da Hükümlüler Cami ve Mezarlıkları Temizliyor - Son Dakika

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