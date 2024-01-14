Giresun\'da Kadın Cinayetinin Zanlısı Yakalandı

Giresun'da dün gece yaşanan kadın cinayetinin zanlısı yakaladı.

Giresun şehir merkezindeki bir türkü evinde gece saat 01.30 sıralarında yaşanan olayda, Şengül Yeşilkaya (52) adlı kadını bilgisayar kablosu ile boğarak öldüren cinayet zanlısı İsmail Yılmaz'ın yakalandığı bildirildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada 'kasten öldürme' olayıyla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemede suç delillerinin muhafaza altına alındığı, olayın zanlısı İsmail Yılmaz'ın yakalanarak Giresun Adliyesi'ne teslim edildiği ve soruşturmanın sürdüğü bilgisine yer verildi.

Öte yandan edinilen bilgilere göre zanlı İsmail Yılmaz'ın yakın zamanda cezaevinden çıktığı öğrenildi. - GİRESUN