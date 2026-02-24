Giresun'da Kahvehanede Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da Kahvehanede Silahlı Saldırı

Giresun\'da Kahvehanede Silahlı Saldırı
24.02.2026 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşap'ta gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Saldırgan aranıyor.

Giresun'un Keşap ilçesinde bir kahvede meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, gündüz saatlerinde kahvede oyun oynayan S.D. ile Hayrettin Aydın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı, ardından S.D. olay yerinden ayrıldı. İddiaya göre iftar vaktinden sonra yeniden aynı kahveye gelen S.D., yanında getirdiği tabancayla o sırada içeride bulunan Hayrettin Aydın'a ateş açtı. Tabancasındaki mermileri boşalttıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Silah sesleri üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hayrettin Aydın'a müdahale etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Aydın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kaçan şüpheli S.D.'nin yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Giresun, Keşap, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da Kahvehanede Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

00:19
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
23:39
Tedesco, Ederson’un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
Tedesco, Ederson'un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
22:19
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda’nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda'nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
22:10
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı
Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
21:56
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü Meksika’daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 01:10:11. #7.12#
SON DAKİKA: Giresun'da Kahvehanede Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.