Giresun\'da Kahvehanede Silahlı Saldırı

Giresun'un Keşap ilçesinde bir kahvede meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, gündüz saatlerinde kahvede oyun oynayan S.D. ile Hayrettin Aydın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı, ardından S.D. olay yerinden ayrıldı. İddiaya göre iftar vaktinden sonra yeniden aynı kahveye gelen S.D., yanında getirdiği tabancayla o sırada içeride bulunan Hayrettin Aydın'a ateş açtı. Tabancasındaki mermileri boşalttıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Silah sesleri üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hayrettin Aydın'a müdahale etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Aydın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kaçan şüpheli S.D.'nin yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.