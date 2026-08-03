Giresun’da kamyonet kamyona arkadan çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Giresun’da kamyonet kamyona arkadan çarptı: 4 yaralı

Giresun’da kamyonet kamyona arkadan çarptı: 4 yaralı
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Merkez Çıtlakkale Mahallesi'nde kamyonetin Karayolları kamyonuna arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Giresun'da kamyetin Karayollarına ait kamyona çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Merkez Çıtlakkale Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu geçişi Çıtlakkale Mahallesi Batlama Köprüsü Ordu istikameti girişinde M.A. yönetimindeki 28 ADP 458 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halinde bulunan H.K. idaresindeki Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 61 KL 204 plakalı kamyona henüz belirlenemeyen nedenle arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon sücüsü H.K. yaralandı, kamyonet sürücüsü M.A. ile araçta bulunan H.A. ve H.A. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkışan yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan H.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü M.A., diğer yolcu H.A. ile Karayolları kamyonunun sürücüsü H.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Araç yoğunluğu nedeniyle bölgede uzun kuyruk oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Giresun, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun’da kamyonet kamyona arkadan çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun’da kamyonet kamyona arkadan çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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