Giresun'da kaybolan yaşlı adam, dere içerisinde ölü bulundu.
Giresun'un Soğukpınar beldesinde yaşayan 65 yaşındaki Celal Yılmaz'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgede başlatılan arama çalışmalarına jandarma, AFAD, AKUT ve vatandaşlar katıldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu Yılmaz, Özlüce deresinde ölü olarak bulundu.
Sudan çıkarılan Yılmaz'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Espiye İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Giresun'da Kaybolan Yaşlı Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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