Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu

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Giresun'un Tirebolu ilçesinin Eymür köyünde karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdare ekibi, Deregözü Mahallesi Hasan Yatağı mevkisinde yol kenarında bir kişinin cansız bedenini buldu. Olay yerine gelen 112 acil ve jandarma ekipleri, yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin 80 yaşındaki Selahattin Vıcıl olduğunu tespit etti. Vıcıl'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ARACI YOLDA KALINCA EVE YÜRÜYEREK GİTMEYE ÇALIŞMIŞ

Eymür Köyü Muhtarı Sabri Gedik, "Edindiğimiz bilgilere göre Selahattin Vıcıl'ın en son Çarşamba günü Eymür köyü merkezinden tuttuğu bir araçla köy sapağına kadar geldiği, ancak kar yağışı nedeniyle aracının yolda kaldığı öğrenildi. Vıcıl'ın, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki evine yürüyerek gitmeye çalışırken hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Vıcıl'ın cenazesi, ölümünden 4 gün sonra İl Özel İdare ekibinin köy yolu açma çalışmaları sırasında alışveriş poşetlerini fark etmesi üzerine köylülerin çevrede yaptığı arama sırasında bulundu" dedi.