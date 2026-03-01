Giresun\'da darp edilen MHP\'li Belediye Başkanı rapor alarak şikayetçi oldu

Giresun'un Eynesil ilçesinde MHP'li Belediye Başkanı Barış Güdük ile Belediye Meclis Üyesi S.T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Başkan Güdük, hastaneden darp raporu alarak şikayetçi oldu.

İddiaya göre, MHP'li Belediye Başkanı Barış Güdük ile Belediye Meclis Üyesi S.T. arasında görüş ayrılığı ile başlayan sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Kavgaya bazı kişilerin de karıştığı, havaya ateş açıldığı öne sürüldü. Arbede sırasında yaralanan Belediye Başkanı Güdük'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, darp raporu alarak şikayetçi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN